700 verboden wapens in Brusselse winkelgalerij 28 juli 2018

De Brusselse politie heeft tijdens een grote actie in het winkelcentrum Agora Galerie, nabij de Grote Markt, meer dan 700 verboden wapens ontdekt. Het ging onder meer om 230 boksijzers, 50 springmessen, 119 tasers, meer dan 100 bussen met pepperspray en ruim 100 telescopische matrakken. "De verkopers wisten maar al te goed dat het om verboden wapens ging", zegt commissaris Jean-Paul Dreze. "Ze lagen niet in hun etalage: geïnteresseerden moesten ernaar vragen en dan ging de verkoper ze in een kast of een achterkamertje zoeken." De verkopers riskeren vijf jaar cel.

