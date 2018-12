700 jobs in gevaar bij CM 17 december 2018

De Christelijke Mutualiteit gaat stevig afslanken. Volgens de vakbonden zijn 600 à 700 voltijdse betrekkingen in gevaar. "We gaan op een gecontroleerde manier afbouwen. Nu niets doen, is schuldig verzuim. De hele sector is in verandering", zegt personeelsdirecteur Alain Florquin.