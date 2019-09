Exclusief voor abonnees 700 jaar aan stadionverboden in één seizoen 14 september 2019

00u00 0

Tijdens het vorige voetbalseizoen hebben supporters in totaal 8.397 maanden - of net geen 700 jaar - aan stadionverboden gekregen. Er werd ook voor 403.525 euro aan boetes uitgeschreven. De sancties werden opgelegd voor 1.178 overtredingen van de voetbalwet. De zwaarste sanctie omvatte een stadionverbod van 48 maanden en een boete van 2.000 euro. Wie de veiligheid tijdens voetbalwedstrijden in gevaar brengt, riskeert een boete van 250 tot 5.000 euro en/of een stadionverbod van 3 maanden tot 5 jaar. In totaal zijn 880 administratieve stadionverboden actief.