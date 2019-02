700 gedetineerden per jaar keren niet op tijd terug uit verlof 22 februari 2019

00u00 0

Net geen 700 gedetineerden keerden in 2017 na hun penitentiair verlof niet tijdig terug naar de gevangenis. Meestal ging het om gedetineerden die te laat kwamen, in 20 van de 694 gevallen ging het om een echte ontsnapping. Opmerkelijk: pas anderhalf uur na het verstrijken van de deadline wordt alarm geslagen bij de politie. Binnen het gevangeniswezen klinkt het "dat gedetineerden zo de tijd hebben om de gevangenis te waarschuwen, zodat de politie niet onnodig gealarmeerd moet worden". De vermiste gedetineerden zaten in de meeste gevallen gewoon thuis of bij familie. Populairste uitvluchten waren: "Mijn zieke vader kon me niet terugbrengen", "Ik heb mijn trein gemist" of "Ik ben ziek". Laatkomers zien hun gevangenisstraf toenemen met het aantal dagen dat ze buiten de muren hebben doorgebracht. Hun toekomstig verlof kan ook ingetrokken worden. (IBO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN