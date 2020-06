Exclusief voor abonnees 700.000 Vlamingen kregen maand gratis water en elektriciteit 05 juni 2020

In totaal hebben al 702.588 Vlamingen een eenmalige water- en energiepremie van de Vlaamse overheid ontvangen, meldt bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). De premie van 202,68 euro - het bedrag dat een Vlaams gezin gemiddeld per maand uitgeeft aan water en energie - is er voor iedereen die door de coronacrisis in het systeem van tijdelijke werkloosheid is beland. Voor de uitbetaling werkt Vlaanderen samen met de RVA. Volgens Demir zullen er nog uitbetalingsgolven volgen, zodra er nieuwe gegevens via de RVA binnenkomen.

