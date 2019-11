Exclusief voor abonnees 700.000 Belgen hebben permanente longziekte 21 november 2019

00u00 0

Maar liefst 700.000 Belgen hebben permanent last van de longziekte COPD. Dat meldt de Belgian Respiratory Society (BeRS) naar aanleiding van de Wereld COPD-dag. Patiënten met COPD hebben last van kortademigheid bij hevige inspanning, later ook bij milde inspanning en zelfs in rust. Ook frequent hoesten en opgeven van fluimen zijn symptomen. Net als astma is COPD het gevolg van een vernauwing van de lucht-wegen. De symptomen worden in de loop van de tijd alleen maar erger. De ziekte steekt meestal na 45 jaar de kop op. In negen gevallen van de tien is roken de oorzaak. Niet-rokers kunnen ook COPD krijgen, meestal door luchtvervuiling. De schade aan de longen is onomkeerbaar, waardoor mensen met de eerste symptomen vroeg worden gediagnosticeerd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu