70 seconden: Mechele net niet op podium snelste PO 1-goals 09 april 2018

00u00 0

Een treffer na één minuut en tien seconden. Pechvogel Brandon Mechele was snel, maar niet de snelste in de geschiedenis van play-off 1. De verdediger van Club Brugge valt net naast het podium met zijn eigen doelpunt. Op nummer één staat Andy 'Speedy Gonzales' Najar, die in 2015 na 45 seconden de score opende voor Anderlecht in de topper tegen Club Brugge. Als het Mechele een troost kan zijn: hij tekende wel voor de snelste owngoal. (JSe/PJC)