70 procent meer Belgen halen motorrijbewijs om files te omzeilen Sven Ponsaerts

11 juli 2019

05u00 0 De Krant In tien jaar tijd is het aantal Belgen die een motorrijbewijs halen met 70% gestegen. Zo werden er vorig jaar 24.100 uitgereikt, of 66 per dag. Voornaamste oorzaak van de stijging is de enorme filedruk.

"Omdat de wegen steeds meer dichtslibben, zoeken mensen een alternatief om sneller op hun bestemming te raken", zegt Stijn Vancuyck, adviseur bij auto- en tweewielerfederatie Febiac, bron van de cijfers. "Motorrijden is een belangrijke mobiliteitsoplossing die de filedruk kan doen afnemen. Eerder onderzoek toonde al aan dat de files met 40% zouden afnemen als 10% van de automobilisten zou overschakelen op een motor."

Febiac vraagt dat de volgende regering de regels rond het mobiliteitsbudget versoepelt, ten voordele van motoren. "Want nu mag dat budget niet aan eender welke gemotoriseerde tweewieler gespendeerd worden, maar énkel aan bromfietsen en elektrische motorfietsen."

Wat ook meespeelt in de forse stijging van het aantal uitgereikte A-rijbewijzen, is het feit dat de huidige generatie veertigers en vijftigers niet langer zomaar een zwaardere motor mag besturen. "Ook wie zijn autorijbewijs B voor 1989 haalde, moet sinds 1 mei 2011 over een specifiek motorrijbewijs beschikken", aldus nog Vancuyck. "Voorts is motorrijden - of dat nu voor woon-werkverkeer is of puur recreatief - ook een stuk democratischer geworden. Zo heb je nu al een model van 400 of 500 cc voor 5.000 euro."