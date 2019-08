Exclusief voor abonnees 70 ooievaars in Rekkem 08 augustus 2019

Babyboom in Rekkem. Of dat doen de vele ooievaars die in het West-Vlaamse dorp neerstreken ons toch geloven. Liefst 70 trekvogels vonden er dinsdagavond rond 19 uur de ideale rustplaats op weg naar het zuiden. "Het zag er heel bijzonder uit", zegt Alyssia Bron, die de vogels plots spotte toen ze haar hond uitliet. "Anders zien we hier nooit ooievaars." De groep kwam uit Friesland. "Dat weten we omdat enkele van die dieren gechipt zijn", zegt Ina De Wasch van het Zwin in Knokke. De ooievaars vliegen naar Spanje en Afrika om te overwinteren. (AHK)

