70 miljoen Twitteraccounts geschrapt 09 juli 2018

Socialenetwerksite Twitter heeft in twee maanden tijd meer dan 70 miljoen accounts geschorst waarmee vermoedelijk valse informatie verspreid werd. Dat meldt de Amerikaanse krant 'The Washington Post'. Volgens de krant worden gemiddeld meer dan 1 miljoen accounts per dag opgeschort. Midden mei was er een piek, toen meer dan 13 miljoen verdachte profielen in een week tijd werden verwijderd. Intussen heeft de Amerikaanse president Trump zich laten horen over het nieuws. In een tweet suggereert hij om ook de accounts van 'The New York Times' en 'The Washington Post' te schrappen. "Twitter maakt komaf met valse accounts aan een recordtempo. Is daar ook 'The New York Times' bij en propagandamachine voor Amazon 'The Washington Post', die voortdurend anonieme bronnen aanhaalt die volgens mij niet bestaan? Ze zullen alle twee failliet zijn over 7 jaar."

HLN