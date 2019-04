Exclusief voor abonnees 70% meer volwassenen laten zich dopen 18 april 2019

In bijna tien jaar tijd is het aantal volwassenen dat zich met Pasen laat dopen, met 70% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het christelijke weekblad 'Tertio'. In 2010 ging het om 143 mensen, dit jaar zijn dat er al 244. Met uitzondering van 2015 ging het aantal catechumenen - zoals volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar die zich laten dopen, heten - elk jaar in stijgende lijn. Daarnaast krijgen tussen Pasen en Pinksteren nog ruim honderd volwassenen die al gedoopt waren het vormsel. De stijging is een gevolg van het dalend aantal kinderen dat gedoopt wordt.

