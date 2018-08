70% meer mensen halen diploma niet op school 24 augustus 2018

Steeds meer mensen behalen hun diploma middelbaar onderwijs niet op school, maar via de Examencommissie - de vroegere middenjury. Dat blijkt uit cijfers die 'VTM Nieuws' heeft opgevraagd. In vijf jaar tijd is hun aantal met 70% gestegen, tot zo'n 1.700 vorig jaar. De stijging heeft onder meer te maken met een betere bekendheid. "De examencommissie is een goed alternatief voor wie dreigt zonder diploma op de arbeidsmarkt te komen", vindt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). "Het is positief dat jongeren het belang van een diploma zien voor hun kansen op de arbeidsmarkt." Volgens Crevits zijn de getuigschriften en diploma's van de Examencommissie "gelijkwaardig aan die van het secundair onderwijs".

