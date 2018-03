70 kinderen kort na elkaar ziek in Oudenaardse scholen 15 maart 2018

In vijf Oudenaardse scholen van dezelfde groep zijn tientallen kinderen plots ziek geworden. Zo'n 40 leerlingen kregen dinsdag kort na de middagpauze braakneigingen en diarree. Gisteren werden nog 30 zieken gemeld, verspreid over alle campussen. Toch blijkt uit onderzoek van het Voedselagentschap dat het niets met de keuken te maken zou hebben. "We staan voor een raadsel", zegt Thierry Goedefroidt, coördinerend directeur van de betrokken scholen. "Niet alle getroffen leerlingen hadden hier warm gegeten." Omdat de keuken veilig is, wordt er vandaag terug in gekookt. (DCRB)