70-jarige fietser botst tegen boom en wordt dan geraakt door wagen

Een 70-jarige fietser uit het Antwerpse Wuustwezel is vrijdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een zware val. "De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet volledig duidelijk", zegt Patrick De Smedt van de lokale politiezone Grens. "Om een nog onbekende reden botste de fietser tegen een boom. In zijn val werd hij geraakt door een passerend voertuig. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd." Gisteravond was er nog geen update over de toestand van het slachtoffer. (BSB)