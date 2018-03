70 jaar geleden Rosseel de beste over twee dagen gespreid 28 maart 2018

U gelooft het nooit, maar Dwars door Vlaanderen was ooit een tweedaagse. Na de eerste editie in 1945 - gewonnen door Rik Van Steenbergen - besliste de organisatie om ook een tweede dag aan de wedstrijd toe te voegen. Tussen 1946 en 1965 trok het peloton steevast vanuit Waregem naar Sint-Truiden, Genk, Ciney, Eisden of Spa. Eén dag later werd - in toen nog Dwars door België - de omgekeerde weg afgelegd.

