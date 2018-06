70 fans op eerste training 12 juni 2018

Ongeveer zeventig fans waren gisteren op de eerste training van KV Mechelen - nu ook definitief in 1B na de uitspraak in kort geding (zie boven). Het geloof bij iedereen binnen de club is terug na de mislukte campagne vorig seizoen. Trainer Dennis van Wijk zag tot nu toe al een bewogen transferperiode. KV Mechelen versterkte zich onder meer met Igor de Camargo en Franck Berrier. "De Camargo is een leidersfiguur en heeft een echte winnaarsmentaliteit. Bovendien scoort hij gemakkelijk. En als Berrier in vorm is , kan hij iedereen beter laten spelen. Het zijn jongens die voor ervaring en kwaliteit zorgen." Of dat voldoende is voor de titel, moet blijken. (FDZ)

