70 arrestaties in actie tegen Albanese drugsmaffia 06 april 2019

Bij een grote politieoperatie tegen een Albanees drugsnetwerk zijn in België en vier andere Europese landen zeventig personen opgepakt. Het onderzoek startte in 2018 in ons land en wordt geleid door twee onderzoeksrechters uit Doornik. Politieteams startten woensdag om 6 uur 's ochtends met invallen in België, Nederland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. Donderdag en vrijdag gingen de acties verder. De verdachten worden door de politie verhoord en zullen in functie daarvan voor de onderzoeksrechters verschijnen. Sommigen zouden lid zijn van de Albanese maffia.Zo'n 15 cannabisplantages werden opgerold, waarvan één in het Vlaams-Brabantse Teralfene. De politie beukte de deur van een woonhuis in met een stormram en vond er 400 cannabisplanten. Ook de dienst Vreemdelingenzaken werd ingeschakeld. Donderdagavond was een tiental mensen in een gesloten opvangcentrum geplaatst met het oog op hun uitwijzing. (SRB/TVP)

