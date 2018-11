7 seizoenen in 7 recordbedragen 27 november 2018

Dit is ondertussen het zevende seizoen van 'Rijker Dan Je Denkt' en het lijstje schatten dat de bezoekers mee naar het programma brachten, is inmiddels behoorlijk indrukwekkend. De absolute topper uit de voorbije zes seizoenen was het schilderijtje van de Fransman Jean-François Millet: slechts een A4'tje groot, maar wel geschat tussen de 450.000 en 600.000 euro. Het kadertje hing al meer dan twintig jaar aan de muur in de woonkamer van Gentenaar Hubert. Enkel een zogenaamd schilderij van Antoon Van Dyck uit het tweede seizoen kwam in de buurt van die prijs. Het werk werd geschat op 750.000 euro, maar een jaar later bleek het om een leerling van de Vlaamse meester te gaan. Het was slechts 25.000 euro waard.

