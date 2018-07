7 seconden kwijt Landa drinkt en valt 16 juli 2018

Twee op drie voor Movistar in de kasseirit. Alejandro Valverde en Nairo Quintana overleefden de tocht over de kinderkopjes zonder kleerscheuren, Mikel Landa had wel pech. De 28-jarige Spanjaard verloor zeven seconden op de andere klassementsmannen door... een slokje van zijn drinkbus.

