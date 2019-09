Exclusief voor abonnees 7 op10 Vlamingen eisen meerderheid in Kamer 17 september 2019

00u00 0

Voor 71% van de Vlamingen moet de volgende federale regering een Vlaamse meerderheid hebben in de Kamer. Voor de Waalse respondenten (18%) hoeft zo'n meerderheid aan Vlaamse kant niet per se, maar óók een meerderheid aan Waalse kant is voor slechts 45% een noodzaak. Ter herinnering: de regering-Michel I heeft nooit een meerderheid gehad in Wallonië. Als je naar de partijen kijkt, is het vooral de N-VA-achterban die erop staat dat minstens de helft van de Vlamingen vertegenwoordigd wordt door de federale regering (92%). Bij de kiezers van Groen is die eis het minst dwingend: daar kan 38% leven met een regering die enkel in Wallonië een meerderheid heeft. Geen toeval: als Groen wil meeregeren, kan dat enkel in een paars-groene constellatie. En dat betekent: geen Vlaamse meerderheid. (SSL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over politiek

Wallonië