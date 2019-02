7 op de 10 online haatberichten worden verwijderd 05 februari 2019

Internetbedrijven hebben vorig jaar 71,7% van de mogelijk illegale haatberichten verwijderd die online worden gepost. Dat blijkt uit een evaluatie van de naleving van de Europese gedragscode voor het bestrijden van haatberichten op het internet. Een percentage tussen de 70 en de 80% wordt als normaal beschouwd, want niet alle aangemelde berichten zijn ook effectief illegaal of haatdragend. Wanneer socialemedia- en andere bedrijven op de hoogte worden gebracht van een bericht dat mogelijk illegaal is omdat het aanzet tot haat en/of geweld, wordt dat in 88,9% van de gevallen binnen de 24 uur geverifieerd. De gedragscode bestaat sinds 2016 en is een initiatief van de Europese Commissie, Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube. Intussen hebben ook Google+, Instagram, Snapchat en Dailymotion de gedragscode onderschreven.

