7 op de 10 Belgen zijn voorstander van robots 08 februari 2019

Liefst 7 op de 10 Belgen zijn voorstander van technologie zoals robots en artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt uit een bevraging van de Vrije Universiteit Brussel bij 1.000 Belgen rond intelligente technologieën in hun dagelijks leven. De Belgen vinden robots en AI voornamelijk een goede zaak, omdat ze routinetaken op het werk of in het huishouden kunnen uitvoeren. Het merendeel, 8 op de 10, vinden robots zelfs noodzakelijk om taken over te nemen die te gevaarlijk of te zwaar zijn voor mensen. Toch zijn de Belgen ook sceptisch, want meer dan de helft denkt dat een robot zijn job kan uitvoeren en 2 op de 3 denken dat er door robots en AI meer jobs zullen verdwijnen dan bijkomen.