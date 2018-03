7 op 16 voor Standard in bekerfinales: 44% 15 maart 2018

Standard stond, op Club Brugge (18) na, het vaakst in de finale van de Beker van België. De Rouches konden er echter slechts 7 van de 16 winnen. Met die 44% zijn ze niet alleen gebuisd, maar zijn ze ook bij de zwaksten van de klas qua finales winnen. Van de ploegen die minstens vier finales speelden, doen enkel Beveren (2 op 5, 40%) en Cercle Brugge (2 op 7, 29%) het slechter. Tegenstander Racing Genk haalt een perfecte score (4 op 4, zie hierboven). Standard verloor dus al 9 finales, waarvan 5 tegen 'zwarte beest' Anderlecht. Slechts één keer konden de Rouches winnen van paars-wit in de finale. De Luikse recordhouder qua aantal finales is Guy Hellers, die slechts in één van zijn vijf finales de beker mee naar huis mocht nemen, in 1993. (DPB/JSe)

