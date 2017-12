7 op 10 zonnecentra nog altijd in overtreding 00u00 0

Zeven op de tien zonnecentra die in België gecontroleerd werden, zijn nog altijd niet volledig in orde met de regelgeving. Ze hebben bijvoorbeeld zonnebanken met te hoge stralingswaarden, geven gebrekkige info aan nieuwe consumenten of laten minderjarigen toe. Bij 22 van de 266 gecontroleerde centra werden zonnebanken verzegeld omdat de stralingswaarden te hoog waren. In 19 gevallen werden zelfs volledige zonnecentra verzegeld. Die centra kunnen wel weer openen als bij een nieuwe controle blijkt dat ze volledig in regel zijn. Bij de controles werden 186 pro justitia's uitgeschreven. "Er is een duidelijke verbetering, al blijven de resultaten ondermaats", zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), die meer en strengere controles had aangekondigd. "We zullen intensief blijven controleren. Ik laat niet toe dat zonnecentra willens en wetens met de gezondheid van hun klanten spelen."

