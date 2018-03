7 op 10 willen dat homeopathie terugbetaald wordt 27 maart 2018

Liefst zeven op de tien Franstalige Belgen vinden dat niet-conventionele geneeskunde, zoals homeopathie en chiropraxie, evenveel terugbetaald moet worden als conventionele behandelingen. Dat blijkt uit een bevraging door Le Soir en de RTBF. Daarin geeft 37% van de respondenten aan dat ze zelf voornamelijk vertrouwen op homeopathische en natuurlijke middeltjes. Toch ziet het er niet naar uit dat die hervorming snel doorgevoerd zal worden. Een reeks analyses uitgevoerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wees eerder al uit dat homeopathie niet meer is dan een placebo. Of zoals bevoegd minister Maggie De Block (Open Vld) - in een vorig leven huisarts - het verwoordt: "Je kan net zo goed een warm bad nemen." (BCL)

