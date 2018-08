7 op 10 verlaten huis niet zonder opgeladen gsm 09 augustus 2018

De Belg is als de dood voor een lege smartphonebatterij. Zeven op de tien willen het huis niet verlaten zonder dat de acculading 100% aangeeft. Slechts één op de vijf durft het aan om op pad te gaan met een gsm-batterij die voor minder dan de helft opgeladen is. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van Huawei. De grootste angst is - weinig verrassend - niemand kunnen contacteren bij een noodgeval (61%). Maar één op de tien vindt het ook vervelend om telefoontjes of berichtjes van vrienden te missen en evenveel landgenoten kunnen niet zonder muziek of ander entertainment tijdens het pendelen.