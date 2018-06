7 op 10 klachten tegen agenten niet gegrond 25 juni 2018

00u00 0

Vorig jaar kreeg het Comité P 2.733 klachten binnen over het optreden van de politie. 70% van die klachten werd zonder gevolg geklasseerd omdat er geen enkele fout kon worden vastgesteld. Het vaakst werd er geklaagd over het optreden van politiemensen uit de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Comité P, die de Franse krantengroep Sudpresse kon inkijken. Klagers hebben het voornamelijk over onwettig optreden, het niet noteren van een klacht, beledigend of bedreigend spreken en het niet ter plaatse willen komen. Alles samen resulteerden die 2.733 klachten in 138 gerechtelijke onderzoeken. 37 daarvan gingen over slagen en verwondingen, 9 over racisme, 7 over bedreigingen en 7 over vreemdelingenhaat. (BJM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN