7 op 10 gebruiken overal zelfde wachtwoord 06 december 2018

We kénnen de cyberrisico's, maar toch... 72% hanteert hetzelfde wachtwoord voor álle websites, zo blijkt uit onderzoek van AXA Partners. En nog: 19% verandert zijn wachtwoord nooit. Zelfs dan slagen we er niet in om onze inloggegevens te onthouden. 29% geeft aan dat hij zijn wachtwoord wel ergens noteert. Eén op de vier plakt dat gewoon op zijn computer of bureau. Voor zeven op de tien is privacy heilig, toch leest 59% nooit een toestemmingsverklaring bij het aanmaken van een online account en vult 52% van de Facebookgebruikers weleens een online persoonlijkheidstest in. Toch wil 66% meer informatie op maat om zich online beter te beschermen. (SPK)