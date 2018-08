7% minder drinkwater verbruikt, maar nog steeds 20% meer dan anders 01 augustus 2018

00u00 0

Sinds de provincies vorige week het sproeiverbod en andere maatregelen tegen waterverspilling hebben ingevoerd, hebben we met z'n allen 7% minder drinkwater verbruikt. Toch stroomt er nog steeds 20% meer water uit de kraan dan tijdens andere zomermaanden. Vorige week verbruikten we in Vlaanderen 1,369 miljoen kubieke meter leidingwater per dag - goed voor zo'n 550 olympische zwembaden of 40 minder dan vóór het sproeiverbod. "We zijn blij dat de mensen spaarzamer zijn", zegt Carl Heyrman van AquaFlanders, de koepel van de Vlaamse waterbedrijven. "Er zijn wel duidelijke regionale verschillen. Hoe meer oostwaarts, hoe kleiner de besparing - van 12% in West-Vlaanderen tot 1,5% in Limburg." Intussen helpt AB InBev de Leuvense groendienst door het gezuiverde afvalwater van zijn bierproductie gratis aan te bieden. "Betere kwaliteit dan het water uit de Dijle", zegt de brouwer. (SPK/PKM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN