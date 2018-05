7 miljoen doden per jaar door luchtvervuiling 03 mei 2018

Jaarlijks sterven 7 miljoen mensen wereldwijd door luchtverontreiniging, schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. Negen op de tien mensen worden blootgesteld aan te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht, klinkt het. "Luchtverontreiniging bedreigt ons allemaal, maar de armste en meest gemarginaliseerde mensen dragen het grootste deel van de last", klinkt het. "Als we niet spoedig optreden tegen luchtvervuiling, zullen we nooit in de buurt komen van duurzame ontwikkeling." De grootste problemen ziet de WHO in Azië en Afrika, waar 90% van de doden valt. Maar ook Europa kent steden die volgens de WHO ongezond zijn.

