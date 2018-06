7 miljoen bieden Chinezen voor Thelin 16 juni 2018

00u00 0

Er is interesse vanuit China voor Isaac Thelin, de Zweedse spits van Anderlecht die vorig seizoen werd verhuurd aan Waasland-Beveren. Beijing Guoan zou volgens Zweedse media bereid zijn om maar liefst 7 miljoen op tafel te leggen. Thelin kende een goed seizoen bij Waasland-Beveren, hij was goed voor 19 doelpunten en 5 assists. Bij Anderlecht moeten ze eerst zelf een paar spitsen aantrekken alvorens er gepraat kan worden over een vertrek van Thelin, die momenteel met Zweden actief is op het WK in Rusland. (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN