7 kinderen naar ziekenhuis met CO-intoxicatie

Twee ouders en hun zeven kinderen uit het Antwerpse district Hoboken hebben enorm veel geluk gehad. Ze werden woensdagavond laat allemaal naar het ziekenhuis gebracht door een CO-vergiftiging. De moeder was zelfs even in levensgevaar. "Het gezin wilde zich extra verwarmen door houtskool aan te steken", verklaart de lokale politie van Antwerpen. "Na een tijdje voelden ze zich onwel en belden ze de hulpdiensten. De brandweer kwam ook ter plaatse om CO-metingen uit te voeren. Die bleken inderdaad veel te hoog. De ouders waren er het ergste aan toe. Ook de kinderen, tussen één en zestien jaar oud, werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht." Het pand is nog steeds bewoonbaar, de brandweer moest enkel even verluchten. Gisteren was het volledige gezin gezond en wel weer thuis. (BSB)

