7 kilo xtc in valies 25 maart 2019

De douane op de luchthaven van Zaventem heeft een 51-jarige Nederlander betrapt met 7 kilogram xtc-pillen in zijn koffer. De man had een vlucht geboekt naar de Dominicaanse Republiek en verstopte de drugs onder een dubbele bodem in zijn reiskoffer. De man is gisterenmiddag ter beschikking gesteld van het parket. Vandaag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter voor de uitvoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging. Het parket vraagt zijn verdere aanhouding.