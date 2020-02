Exclusief voor abonnees 7-jarig Mexicaans meisje gefolterd en vermoord 19 februari 2020

In Mexico is grote verontwaardiging ontstaan nadat het lichaam van een 7-jarig meisje werd gevonden in de hoofdstad Mexico City. Het kind, dat al sinds 11 februari vermist was, bleek gefolterd en vermoord. Het lokale parket belooft een beloning van 2 miljoen pesos (ongeveer 100.000 euro) voor informatie over wie het meisje heeft gekidnapt en vermoord.

