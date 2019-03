7% Europese import is namaak Celien Moors

25 maart 2019

05u00 0 De Krant Van elke 100 artikelen die worden ingevoerd in de EU, zijn er gemiddeld 7 nep. De Europese economie loopt daardoor 121 miljard mis. Omdat de nagemaakte goederen almaar beter op het origineel lijken én omdat de containerladingen vol 'fake' vervangen zijn door een tsunami aan pakketjes, is het bijzonder moeilijk om het fenomeen te bestrijden.

Waar in 2013 nog 5% van de Europese import uit namaakartikelen bestond, was dat cijfer vorig jaar al gestegen tot 6,8%. Dat blijkt uit een rapport van de OESO en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Opvallend: wereldwijd zijn nepgoederen goed voor 'maar' 3,3% van de handel. Daaruit mogen we echter niet concluderen dat Europa het mekka is voor de imitatiemaffia, zegt Yousaf Jaouhar van de FOD Financiën. "Er is pas sprake van namaak als er een inbreuk is op het intellectuele eigendomsrecht. De Europese lidstaten zien er ook daadwerkelijk op toe dat alle merken die hun rechten hebben laten registreren, beschermd worden. Dat is in derdewereldlanden vaak wel anders."

Het EUIPO schatte in zijn recentste analyse over de impact op ons land dat België jaarlijks 2 miljard euro aan omzet misloopt door de handel in nepspullen. Die gaat ook ten koste van 8.000 jobs, onder meer in fabrieken en distributiecentra. Zo'n 85% van de namaakproducten in ons land is afkomstig uit China of Hongkong. Daar bulkt het van de clandestiene fabrieken, waar erg jonge kinderen moeten werken in abominabele omstandigheden.

Je treft de namaakartikelen onder meer aan in kleine winkeltjes in Molenbeek en Borgerhout en in buurten als de Gentse Dampoort. Ze worden ook verkocht op straat en op markten, maar net zo goed (en steeds meer) via internet. In dat geval worden de goederen in individuele pakketjes verzonden, waardoor ze moeilijker te onderscheppen zijn. Wie een paar Adidas-sneakers bestelt voor pakweg 15 euro en toch betrapt wordt, is niet alleen z'n geld en z'n schoenen kwijt, maar riskeert ook een schadeclaim van 250 euro.