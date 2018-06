7 en 10 jaar voor puddingmoord 29 juni 2018

Christa D.V. (43) en haar man Johnny N. (47) zijn veroordeeld tot 7 en 10 jaar cel voor de zogenaamde puddingmoord. De twee mengden xtc in de pudding van Robert Paridaens (89), de grootvader van Christa. Paridaens toonde zich een vriendelijke man en succesvol ondernemer in de transportsector. Daarbuiten was hij tiraniek en onhebbelijk - vooral tegen zijn kleindochter en haar ouders. Bovendien had hij een minnares die met de erfenis dreigde te gaan lopen. "De daden van het slachtoffer hebben bijgedragen tot een gevoel van wanhoop bij de beklaagden", sprak de rechter in haar vonnis. "Zo heeft de kleindochter zwaar afgezien van de beledigingen aan haar en aan het adres van haar vader en moeder. De hele situatie woog emotioneel heel zwaar. Maar het recht op leven is fundamenteel en moet beschermd worden. De beklaagden moeten beseffen dat ze het recht niet in eigen handen kunnen nemen." Johnny N., de echtgenoot van de kleindochter, kreeg 10 jaar cel. Hij had het plan om het slachtoffer te vermoorden met drugs uitgewerkt en had de xtc-pillen aangekocht. Zijn vrouw werd veroordeeld tot 7 jaar cel. De rechtbank hield bij de straftoemeting onder andere rekening met de gezinssituatie van het koppel, hun blanco strafblad en met de tijd die het hele dossier in beslag had genomen. (WHW)

