7 doden en 21 gewonden bij schietpartij in Texas 02 september 2019

In de Amerikaanse staat Texas heeft een wilde schutter zaterdag het vuur geopend. Zeven mensen zijn daarbij om het leven gekomen en zeker 21 anderen raakten gewond. De schutter werd door de politie gedood bij een bioscoop in Odessa. Het gaat om een blanke man van in de 30, wiens identiteit bij de politie bekend is, maar voorlopig niet wordt vrijgegeven. Wat zijn motieven waren, is nog onduidelijk. Het bloedbad begon toen de verdachte bij een verkeerscontrole werd tegengehouden. Hij schoot de agent neer en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk stal de man een bus van een postbedrijf waarmee hij naar de bioscoop reed. Onderweg schoot hij meerdere mensen, onder wie ook agenten, neer. Begin augustus was in Texas ook al een grote schietpartij. In El Paso vielen 20 doden en raakten 26 mensen gewond toen een man met een automatisch geweer het vuur opende in een filiaal van de supermarkt Walmart.

