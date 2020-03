Exclusief voor abonnees 7 boksers en coaches in Londen besmet met corona, ook Persoon slachtoffer? 31 maart 2020

Terwijl grote landen in Europa al in lockdown waren en ook de Premier League z'n stadionpoorten had dichtgegooid, zag de Boxing Task Force van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) er geen graten in om op 14 maart een belangrijk olympisch kwalificatietoernooi in Londen te laten beginnen. Ze hadden ongelijk.

