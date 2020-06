Exclusief voor abonnees 7 amokmakers opgepakt na tuinfeest met 80 gasten 25 juni 2020

00u00 0

Een tuinfeest met zo'n 80 gasten liep dinsdagavond volledig uit de hand in het Antwerpse Lint. "Volgens de organisator is het feest een eigen leven gaan leiden op sociale media en stond er ineens 80 man, vooral Brusselaars, in de tuin", zegt Dirk Fonteyne van de politiezone HEKLA. Toen de politie arriveerde om de barbecue stil te leggen, gingen de feestvierders met élkaar op de vuist. "We hebben bijstand moeten vragen aan de zones Minos, Rupel en Lier."