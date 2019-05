Exclusief voor abonnees 7.958 stemmen =7.958 bomen 28 mei 2019

00u00 0

De Oost-Vlaamse gemeente Maarkedal krijgt er dankzij de verkiezingen 7.958 bomen bij. Dat is het resultaat van een verkiezingsbelofte van burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). Voor elke voorkeurstem die hij op 26 mei heeft gehaald, plant hij een nieuwe boom. De actie zal hem een stevige duit kosten: voor één boom moet hij één euro betalen. "Ik had gerekend op 5.000 stemmen, maar het zijn er een kleine achtduizend geworden", reageert Nachtergaele. "Voor mijn portemonnee zal het dus iets minder aangenaam zijn, maar ik kom mijn belofte na." De eerste duizend bomen komen in een weide van de burgemeester, voor de overige zevenduizend zoekt hij nog een locatie. De stunt heeft Nachtergaele trouwens geen zetel in het Vlaams Parlement opgeleverd: als eerste opvolger kon hij niet rechtstreeks verkozen worden. (LDO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Joris Nachtergaele

politiek