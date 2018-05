7,8% minder werklozen 04 mei 2018

Vlaanderen telde eind vorige maand exact 192.764 werkzoekenden. Dat zijn er 16.408 of 7,8% minder dan een jaar geleden. De daling zet zich al door sinds augustus 2015. Dat meldt de VDAB, die vier categorieën onderscheidt. Het aantal werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd, nam af met 9,5%, het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd met 9,9% en de vrij ingeschrevenen met 10,4%. Enkel de groep 'andere' - dat zijn onder anderen de erkende vluchtelingen met een leefloon - steeg met 7%. Qua leeftijd is de daling algemeen, behalve in de groep 60-plus. Een gevolg van het feit dat oudere werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Op vlak van geslacht zijn de werkloze mannen (53,9%) in de meerderheid. Tot slot valt op dat zowel de autochtone (-8,7%) als de allochtone (-5,6%) werkloosheid afneemt.

HLN