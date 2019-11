Exclusief voor abonnees 7.767 €/minuut 29 november 2019

00u00 0

Ousmane Dembélé viel woensdag na amper 26 minuten alweer uit in de Champions League-wedstrijd tussen FC Barcelona en Borussia Dortmund - zijn voormalige werkgever, nota bene. Onderzoek gisteren wees uit dat de spierblessure Dembélé opnieuw vijf weken van de velden houdt en dat hij dit jaar dus bijgevolg niet meer in actie komt. In het kalenderjaar 2019 is het intussen al de zesde keer dat de 22-jarige Fransman in de lappenmand ligt. Door zijn talloze blessures vergaarde de flankaanvaller bij zijn team dit jaar tot dusver amper 1.545 speelminuten. Ervan uitgaand dat hij op jaarbasis 12 miljoen euro verdient, komt het erop neer dat hij zowat 7.767 euro per gespeelde minuut ving. 'Easy money', al had de speler zelf ongetwijfeld liever een hoger rendement gehaald. (YP)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 32 minuten 37 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode