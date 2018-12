7.500 euro premie voor wie z'n huis wil slopen 31 december 2018

De Vlaamse regering trekt voor volgend jaar 15 miljoen euro uit om slooppremies te geven. Wie niet in één van de dertien steden met een verlaagd btw-tarief woont, kan zo'n sloop- en herbouwpremie van 7.500 euro aanvragen, zegt Vlaams minister Bart Tommelein (Open Vld). "Met onze eigen Vlaamse btw-korting geven wij elke Vlaming die een vervallen woning vervangt door een energie-efficiënte nieuwbouw een duwtje in de rug", aldus Tommelein. "Tegelijk verlagen we het energieverbruik in Vlaanderen én verbeteren we de kwaliteit van onze woningen." De Vlaamse gebouwen zijn volgens hem relatief oud. Zowat 30% van de eengezinswoningen en 15% van de appartementen dateren van voor WO II.