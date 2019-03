7,5 jaar cel voor ex-campagneleider Trump, plus nieuwe aanklacht 14 maart 2019

00u00 0

Paul Manafort, de ex-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is gisteren door een rechtbank in Washington veroordeeld tot 7,5 jaar cel. De man van 69 werd schuldig bevonden aan samenzwering tegen de VS, witwassen en het zich niet laten registreren als 'buitenlands agent' voor de destijds pro-Russische regering van Oekraïne. Enkele uren later werd de ex-campagneleider opnieuw aangeklaagd. Manafort zou voor miljoenen dollars frauduleus leningen hebben verworven.