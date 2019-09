Exclusief voor abonnees 7-2 Pletwals Salzburg klaar voor morgen 16 september 2019

Salzburg is meer dan klaar voor de komst van Racing Genk morgen in de Champions League. De recordkampioen veegde zaterdag de vloer aan met Hartberg, vijfde in de stand: 7-2. Uitblinker bij Red Bull was hun 19-jarige spits Erling Haaland: hij nam drie goals en twee assists voor zijn rekening. De jonge Noor is met 11 goals topscorer in de Oostenrijkse Bundesliga. Patson Daka was goed voor twee doelpunten. Salzburg leed na zeven speeldagen nog geen enkel puntenverlies. Linz volgt al op 5 punten. Even indrukwekkend is het doelpuntensaldo: 34 voor, 6 tegen. Het is al voor de zesde keer op rij dat Salzburg minstens vier goals scoorde. Genk is gewaarschuwd. Trainer Jesse Marsch was tevreden: "Het was een goede opwarmer voor de komst van Genk." (VH)

