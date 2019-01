7.020 transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen RECORD 15 januari 2019

00u00 0

Vorig jaar zijn 7.020 transmigranten opgepakt in de provincie West-Vlaanderen. Dat is een recordcijfer en ruim de helft meer dan het jaar ervoor. In 2017 werden 4.550 mensen zonder papieren gevat. Het jaar ervoor waren dat er 6.792, maar vorig jaar lag dat aantal nog hoger dan in piekjaar 2016. Vooral in het najaar was er toenemende druk, met in augustus 886 opgepakte transmigranten. In september waren dat er 786 en in november 648. Van de transmigranten is 65% aangetroffen in en rond de haven van Zeebrugge. Het gaat vooral om mensen uit Eritrea. "De druk moet omlaag", zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. "We doen alles wat we kunnen met onze taskforce. Twee tot drie keer per week wordt een actie georganiseerd. We opteren voor kleinere maar meer acties", aldus de gouverneur. "Het lijkt dweilen met de kraan open, maar als we niet dweilen, dreigen er tentenkampen te ontstaan en dat moet vermeden worden." (MMB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN