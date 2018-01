7.000 puntengrens gesloopt op Nasdaq 00u00 0

Technologiebeurs Nasdaq heeft op zijn eerste handelsdag van het jaar de kaap van 7.000-punten gerond. Opmerkelijk: het was pas 174 dagen geleden dat de 6.000-punten grens werd voorbijgestoken. Slechts twee keer eerder in de geschiedenis van de technologiebeurs ging het zo snel vooruit. Nasdaq profiteert vooral van de populariteit van de Amerikaanse techgiganten Apple, Microsoft, Amazon, Google-moeder Alphabet en Facebook. Later voegde Wall Street daar nog een tweede beursrecord aan toe. De S&P500, de meest gevolgde beursbarometer, opende op een recordniveau en ging voor het eerst door de 2.700 punten. Beleggers zijn onder meer enthousiast over de beter dan verwachte cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie.

