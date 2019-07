Exclusief voor abonnees 7.000 inwoners, maar laatste geldautomaat is weg 17 juli 2019

De 7.000 inwoners van Lembeek, deelgemeente van het Vlaams-Brabantse Halle, kunnen geen geld meer afhalen in hun dorp. Ooit waren er nog vier banken, nu heeft KBC er het laatste automatenkantoor gesloten. "Het aantal geldopnames is sinds 2014 met 16% gedaald", klinkt het bij KBC Groep. "Steeds meer klanten kiezen voor digitale kanalen. In het eerste kwartaal van 2019 bankierde 57% van onze klanten enkel nog digitaal."