7.000 extra plaatsen nodig in kinderopvang, maar toch geen tekort 05 augustus 2019

00u00 0

Tegen 2024 zijn er in Vlaanderen meer dan 7.000 opvangplaatsen extra nodig voor baby's en peuters, heeft Kind en Gezin berekend. Vorig jaar werden 445 nieuwe initiatieven gestart, maar gaven er ook 757 de brui aan. Toch is er van een opvangtekort geen sprake. "Het globale aanbod is sinds 2014 met ruim 1.600 plaatsen gestegen", aldus woordvoerster Nele Wouters in 'De Zondag'. Vooral de groepsopvang of crèches creëren die extra plaatsen: van 92.924 eind 2014 naar 94.316 eind vorig jaar. Het aantal onthaalouders - zij mogen maximaal acht kindjes per dag opvangen - zit wel in dalende lijn. Zij haken vooral af omdat hun statuut weinig sociale voordelen biedt en omdat ze er dag in dag uit alleen voor staan. (FT)

