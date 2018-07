6 12 juli 2018

België en Engeland komen mekaar zaterdag voor de tweede keer in Rusland tegen. Het is de zesde keer dat twee landen mekaar op hetzelfde WK in twee verschillende fases treffen. Daarnaast gebeurde het ook dat twee teams mekaar tweemaal bekampten in dezelfde fase omdat het tot een replay of een play-off kwam. (GLA)

